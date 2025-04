1 Verwaltungsmitarbeiterin Ann-Kathrin Lippert kontrolliert zum Bewerbungsschluss den Briefkasten des Dormettinger Rathauses. Es sind keine weiteren Bewerbungen eingegangen. Foto: Schreiber

Zum Ende der Bewerbungsfrist ist Horst Lehmann der einzige Kandidat um den Bürgermeisterposten in Dormettingen. Gewählt wird am 11. Mai.









Punkt 18 Uhr endete am Montag die Bewerbungsfrist zur Bürgermeisterwahl in Dormettingen. Am frühen Abend schaute Verwaltungsmitarbeiterin Ann-Kathrin Lippert nochmals im Briefkasten des Rathauses nach, ob kurz vor Ablauf der Frist noch eine Bewerbung um eingegangen ist. Doch Fehlanzeige – der Briefkasten war leer.