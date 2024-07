Bürgermeisterwahl in Dietingen

1 Bürgermeister Frank Scholz (rechts) gratuliert seinem designierten Nachfolger. Foto: Bodo Schnekenburger

Mit knapp 71 Prozent der gültigen Stimmen fährt der Felix Hezel am Sonntag ein eindrucksvolles Ergebnis ein.









Link kopiert



An alle, die auf einen zweiten Wahlgang spekuliert und am Sonntag deshalb anderes vorhatten: In zwei Wochen gibt’s nichts mehr zu wählen.