1 Bürgermeister Ralf Ulbrich hat seine Bewerbung eingereicht. Er strebt eine dritte Amtszeit an. Foto: Privat

Ralf Ulbrich ist seit 2009 Bürgermeister von Deißlingen – und würde das gerne auch weiterhin bleiben.









Wie bereits angekündigt, hat Bürgermeister Ralf Ulbrich am Sonntag – und damit am ersten Tag der Bewerbungsfrist – seine Unterlagen eingeworfen. Damit dürfte er der erste Bewerber um das Bürgermeisteramt in Deißlingen sein.