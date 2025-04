Bürgermeisterwahl in Deilingen: Albin Ragg startet in seine fünfte Amtszeit

Kirchengemeinderatswahl So haben die Katholiken im Oberen Schlichemtal gewählt

Die katholischen Kirchengemeinden im Oberen Schlichemtal haben ihre Vertreter in den Kirchengemeinderäten gewählt. Bei der Wahlbeteiligung liegt unter anderem St. Nikolaus in Weilen unter den Rinnen deutlich über dem Durchschnitt in der Diözese.