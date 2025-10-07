Bürgermeisterwahl in Bräunlingen: Micha Bächle sieht Döggingen auf gutem Weg

Das Spielplatzgespräch von Micha Bächle in Döggingen zeigt Potenzial für Entwicklungen auf. Hohe Beachtung findet Familienfreundlichkeit.
Die Wiederwahl von Micha Bächle als Bürgermeister von Bräunlingen gilt als sicher, nachdem sich bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist kein weiterer Kandidat für das Amt beworben hat. Dennoch lässt er es sich bis zur Wahl am 26. Oktober nicht entgehen, parallel zu seinen täglichen Amtsgeschäften ein Wahlkampfprogramm zu absolvieren, das ihn durch alle Stadtteile der Zähringerstadt führt. Sein Vorhaben, in den einzelnen Stadtteilen die Bevölkerung im persönlichen Gespräch zu erreichen, setzt er wie geplant um.