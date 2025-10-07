Bürgermeisterwahl in Bräunlingen: Micha Bächle sieht Döggingen auf gutem Weg

Das Spielplatzgespräch von Micha Bächle in Döggingen zeigt Potenzial für Entwicklungen auf. Hohe Beachtung findet Familienfreundlichkeit.

Die Wiederwahl von Micha Bächle als Bürgermeister von Bräunlingen gilt als sicher, nachdem sich bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist kein weiterer Kandidat für das Amt beworben hat. Dennoch lässt er es sich bis zur Wahl am 26. Oktober nicht entgehen, parallel zu seinen täglichen Amtsgeschäften ein Wahlkampfprogramm zu absolvieren, das ihn durch alle Stadtteile der Zähringerstadt führt. Sein Vorhaben, in den einzelnen Stadtteilen die Bevölkerung im persönlichen Gespräch zu erreichen, setzt er wie geplant um.

In der vergangenen Woche war er neben seinen Auftaktveranstaltungen in Bruggen und Unterbränd auch in Döggingen zu einem Spielplatzgespräch zu Gast. Der Originalität des Veranstaltungsortes spielte das nasskalte Wetter einen Streich, sodass die erhoffte Diskussion mit Familien buchstäblich ins Wasser fiel. Alle, die gekommen waren, erfuhren dennoch von Bächles in den vergangenen acht Jahren umgesetzten und zukünftigen Plänen für Döggingen.

„Hinsichtlich der Attraktivität einer Gemeinde gehört das Thema Familienfreundlichkeit zu einem meiner vorrangigen Ziele“, bezeichnete er die Sanierung der Grundschule als ein Bekenntnis zum Schulstandort Döggingen. Hierzu zählte er auch die Neugestaltung des Schulhofs inklusive Spielplatz. Ebenfalls in diese Kategorie ordnete er die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens ein. Als Folge steigender Geburtenzahlen war eine Aufstockung von drei Gruppen im Jahr 2018 auf heute fünf nötig.

Als Wohnort beliebt

In Zusammenhang mit dem erhöhten Bedarf an Kindergartenplätzen sah Bächle die wachsende Beliebtheit als Wohnort. Das Neubaugebiet Hofweisen bietet mit den Abschnitten vier und fünf die Möglichkeit zur Erschließung weiterer Bauplätze. Bächle erläuterte auf Anfrage von Alt-Ortschaftsrat Werner Weh, dass im Kontext einer Weiterentwicklung des Neubaugebiets ein Anschluss an die Gauchachstraße bereits im Gespräch ist.

„Wir haben mit dem Kindergarten, der Schule, dem Bahnanschluss und der Anbindung an die B31 die besten Voraussetzungen, eine Wohlfühlgemeinde zu sein“, so Ortsvorsteher Georg Baum, der auch mit Blick auf die Wanderregion Gauchach- und Wutachschlucht optimistisch in die Zukunft sah. Der Dögginger Elias Schürmann erkundigte sich nach dem geplanten Zebrastreifen, der auf Höhe der Bäckerei Schorp die Sicherung des Schulwegs erhöhen soll, und erfuhr, dass das Straßenbauamt für eine Breite von drei Metern längst seine Zustimmung dazu gegeben hat. „Momentan ist die Angelegenheit beim Landratsamt hängig“, hielt Bächle mit Blick auf die städtischen Finanzen die Vergabe eines Projektauftrags „Zebrastreifen“ nicht für erforderlich.

Aktuell sind zwei Drittel der Dögginger Haushalte am Glasfasernetz angeschlossen. Eine rasche, flächendeckende Versorgung ist ein Ziel. „Wir haben mit der Oberen Gießenau in Richtung Bruggen noch eine Fläche für Gewerbeansiedlungen frei“, hat Bächle in Absprache mit den Nachbarorten die Ausweisung eines interkommunalen Gewerbegebiets im Visier. Die Möglichkeit, dass dies an der B31 liegen könnte, besteht nur für diesen Fall.

Unterstützung der Vereine

Bächle verwies zudem auf das neue Leuchtturmprojekt Technologiezentrum der Firma Frei Lacke, die als Arbeitgeber Döggingen zusätzlich interessant macht. Schließlich sicherte Bächle den Vereinen für ihr Engagement und die ehrenamtlichen Aktivitäten auch in den kommenden acht Jahren seine volle Unterstützung zu. Als Beispiele führte er die 20-prozentige Förderung des Kunstrasenplatzes in Döggingen an, ebenso die Unterstützung der Stadtkapelle beim Kauf der evangelischen Kirche und Umbau zum Haus der Musik oder des FC Bräunlingen bei der Entwicklung des Sportparks.

Die Bürgergespräche

Micha Bächle

Die nächsten Wahlkampftermine von Micha Bächle vor der Bürgermeisterwahl am 26. Oktober stehen bevor. An diesem Mittwoch, 8. Oktober, ab 20 Uhr im Gasthaus Blume in Waldhausen; am 10. Oktober ab 19 Uhr im Gasthaus Kuhstall Döggingen; am 15. Oktober ab 18 Uhr im Waldcafé Hensler in Mistelbrunn und am 23. Oktober ab 19 Uhr im Café Zähringer bietet Bächle Info-Abende an. Am Freitag, 10. Oktober, ab 15 Uhr gibt es zudem an der Ebermannstraße in Bräunlingen ein weiteres Spielplatzgespräch.