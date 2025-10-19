Bürgermeisterwahl in Blumberg: Markus Keller startet in seine dritte Amtszeit – das sind seine Pläne

Am Sonntag um kurz nach 19 Uhr steht es fest: Markus Keller bleibt Bürgermeister der Stadt Blumberg. Die Agenda für seine dritte Amtszeit ist lang. Das sind seine Pläne.
Bürgermeister Markus Keller bleibt im Amt. Das steht am Sonntagabend um kurz nach 19 Uhr fest, nachdem die 14 Wahlbezirke der Stadt Blumberg ausgezählt waren. Mit einem Ergebnis von knapp 98 Prozent und 2169 gültigen Stimmen wird Markus Keller, der als einziger Kandidat zur Wahl angetreten war, in seinem Amt bestätigt. Die Wahlbeteiligung lag allerdings nur bei vergleichsweise niedrigen 29,6 Prozent.