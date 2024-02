Raphaela Gonser heißt die einzige Kandidatin für das Bürgermeisteramt, das am Sonntag, 25. Februar, neu vergeben wird, nachdem Amtsinhaber Hubert Schiele nicht mehr antritt.

Im Sitzungssaal des Rathauses und in der Festhalle in der Zollernstraße haben die Wahlberechtigten von 8 bis 18 Uhr die Möglichkeit, ihre Stimme persönlich abzugeben – beide Wahllokale sind barrierefrei.

Lesen Sie auch

Wer plötzlich erkrankt und am Wahltag nicht persönlich im Wahllokal erscheinen kann, hat am Wahltag bis 15 Uhr Gelegenheit, Briefwahlunterlagen beim Wahlvorstand – er befindet sich im Sitzungssaal des Rathauses, Hindenburgplatz 7 – zu beantragen.

Wer keinen Wahlschein erhalten hat und glaubhaft versichert, dass ihm dieser nicht zugegangen ist, kann bis Samstag, 24. Februar, 12 Uhr einen neuen Wahlschein beantragen. Das Bürgerbüro im Rathaus ist zu diesem Zweck am Samstag von 11 bis 12 Uhr geöffnet.

Briefwähler müssen selbst dafür Sorge tragen, dass ihr Wahlbrief bis Sonntag, 25. Februar, 18 Uhr, im Rathaus Bitz vorliegt, und können ihn dort abgeben oder in den Briefkasten des Rathauses werfen.

Wann das Wahlergebnis verkündet wird, steht naturgemäß erst nach der Auszählung fest. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass die Bitzer Wahlhelfer flott auszählen, so dass damit zu rechnen ist, dass Hubert Schiele in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses noch vor 19 Uhr das Ergebnis verkünden wird – im Sitzungssaal des Rathauses.

Dasselbe ist bereits jetzt der Arbeitsplatz von Raphaela Gonser, leitet sie doch seit fünf Jahren die Kämmerei der Gemeinde Bitz. Die 34-Jährige stammt aus der Nachbargemeinde Winterlingen und wohnt seit 2020 mit ihrem Mann Markus in Ebingen. Nach dem Abitur am Gymnasium Ebingen hatte sie 2009 ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Albstadt begonnen, nach dem Abschluss bei der Stadtkasse in Meßstetten gearbeitet und ab März 2014 ein Studium zum gehobenen Verwaltungsdienst an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg absolviert, ehe sie stellvertretende Kämmerin in Pleidelsheim wurde. In Bitz ist sie außerdem für die Finanzen des Abwasserverbands Scher-Lauchert verantwortlich.

Ein zweiter Wahlgang ist diesmal wohleine ziemlich theoretische Option

Um ins Büro von Hubert Schiele umziehen zu dürfen, braucht Raphaela Gonser im ersten Wahlgang mindestens 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Einen zweiten Wahlgang am Sonntag, 10. März, würde es nur dann geben, wenn mehr als die Hälfte der Wähler eine andere wählbare Person auf dem Stimmzettel eintrügen, ähnlich wie 2015 bei der Oberbürgermeisterwahl in Albstadt. Im zweiten Wahlgang reicht die einfache Stimmenmehrheit für den Sieg.