Bürgermeisterwahl in Bad Bellingen: Harro Kienzler will Bad Bellinger Bürgermeister werden

Für die Bürgermeisterwahl im Januar in Bad Bellingen will ein zweiter Bewerber seinen Hut in den Ring werfen.

Bei der Bad Bellinger Bürgermeisterwahl am Sonntag, 25. Januar, wird es vermutlich einen Gegenkandidaten für Amtsinhaber Carsten Vogelpohl geben. Laut Informationen unserer Zeitung wird der Bamlacher Unternehmer Harro Kienzler seinen Hut in den Ring werfen. Er kündigte seine Kandidatur in einem Beitrag auf dem Youtube-Kanal „Schwarzwald TV“ und auf seiner Homepage www.wendepunkt2026.de an.

„An der Gemeindepolitik war ich immer stark interessiert, aber ich konnte mir bisher nicht vorstellen, dass ich hier aktiv werde. Das hat sich geändert, ich will Verantwortung übernehmen und für das Bürgermeisteramt kandidieren“, erklärt er in dem Youtube-Video. Der Weckruf sei für ihn gekommen, als er gesehen habe, wie die Rathaussanierung vor den drängenden Problemen der Bade- und Kurverwaltung priorisiert worden sei, heißt es weiter.

Harro Kienzler ist Geschäftsführer der Firma Kienzler Metalltechnik in Bamlach. Laut eigenen Angaben ist er Bamlach aufgewachsen und seit 40 Jahren als Unternehmer und Familienvater in der Gemeinde aktiv.

Ob er die Bewerbung bereits abgegeben hat, war am Sonntag nicht zu erfahren. Auch war Kienzler am Sonntag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.