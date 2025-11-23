Bürgermeisterwahl in Bad Bellingen: Harro Kienzler will Bad Bellinger Bürgermeister werden

Für die Bürgermeisterwahl im Januar in Bad Bellingen will ein zweiter Bewerber seinen Hut in den Ring werfen.
Bei der Bad Bellinger Bürgermeisterwahl am Sonntag, 25. Januar, wird es vermutlich einen Gegenkandidaten für Amtsinhaber Carsten Vogelpohl geben. Laut Informationen unserer Zeitung wird der Bamlacher Unternehmer Harro Kienzler seinen Hut in den Ring werfen. Er kündigte seine Kandidatur in einem Beitrag auf dem Youtube-Kanal „Schwarzwald TV“ und auf seiner Homepage www.wendepunkt2026.de an.