Bürgermeisterwahl in Bad Bellingen: Bewerber dürfen in öffentliche Gebäude, aber nicht kostenlos

Der Bad Bellinger Gemeinderat hat die Modalitäten für den Bürgermeister-Wahlkampf festgelegt – unter anderem auch, welche Regeln für Wahlplakate gelten.
Die Bad Bellinger Bürgermeisterwahl rückt näher und damit auch der Wahlkampf: In knapp zwei Wochen, am 25. Oktober, 0 Uhr, startet die Bewerbungsfrist. Diese läuft bis zum 29. Dezember, 18 Uhr. Der Wahltermin ist am 25. Januar, eine etwaige Neuwahl ist auf den 8. Februar datiert. Ein Kandidat steht bereits fest: Bürgermeister Carsten Vogelpohl tritt erneut an und strebt damit eine zweite Amtszeit an.