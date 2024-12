Bürgermeisterwahl in Altensteig: Oliver Valha aus Dornstetten tritt am 2. Februar an

Oliver Valha aus Dornstetten tritt bei der Bürgermeisterwahl am 2. Februar in Altensteig an. Der Familienvater ist derzeit Stabsstellenleiter im Landratsamt Freudenstadt.

Der in Neuried aufgewachsene Oliver Valha hat nach erfolgreich abgeschlossenem Bachelor- und Masterstudium im Verwaltungsmanagement erste praktische Erfahrungen als stellvertretender Hauptamtsleiter bei der Stadt Dornstetten gesammelt, bevor er 2017 zum Landratsamt Freudenstadt wechselte. Dort leitet er nach verschiedenen Tätigkeiten im Amt für Ordnung und Verkehr aktuell die Stabsstelle für Mobilität und Nachhaltigkeit.

„Durch meine Verwaltungs- und Führungserfahrung sowie mein kommunalpolitisches Wissen fühle ich mich für das Amt des Bürgermeisters in Altensteig sehr gut vorbereitet“, schreibt Valha in einer Pressemitteilung zu seiner Kandidatur.

Beim TSV Altensteig gespielt

Der 36-Jährige lebt mit seiner Frau Sarah und seinen beiden Kindern Tom und Lotta in Dornstetten-Aach und hat die Stadt Altensteig als Spieler des TSV Altensteig erstmals vor einigen Jahren kennengelernt. „Altensteig ist eine großartige Stadt und hat unglaublich viel zu bieten. Ich schätze besonders das aktive Vereinsleben und das vielfältige kulturelle Angebot.“

Ihm sei wichtig, dass das, was in Altensteig gut funktioniert, bleibt und ausgebaut werde, aber auch neuen Ideen Raum zu geben: Da er in Vereinen groß geworden sei, wisse er, dass sich viele gute Ideen bei den Bürgern an der Basis entstehen würden. Daher wolle er sie in Zukunft beispielsweise über ein Bürgerbudget einbeziehen – und damit das Engagement der Vereine und Kirchen unterstützen und stärken.

CDU-Mitglied tritt unabhängig an

Valha, der als CDU-Mitglied bewusst als unabhängiger Bürgermeisterkandidat antritt, bekräftigt zusätzlich: „Ich stehe für eine offene und transparente Kommunikation und möchte über aktuelle Entwicklungen oder Entscheidungen regelmäßig informieren – aber dies soll keine Einbahnstraße sein. Gleichzeitig werde ich auch für alle ein offenes Ohr haben und einfach zu erreichen sein.“

Die Verwaltung solle modern aufgestellt sein und hilfsbereit handeln, um als Dienstleister und Ermöglicher den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft verlässlich zur Seite zu stehen.

„Mit Ideenreichtum, Kommunikation auf Augenhöhe und als verlässlicher Partner möchte ich, dass sich die Menschen aller Generationen in Altensteig und in seinen Ortsteilen wohlfühlen.“ Dafür stehe er– das sein mein Versprechen für die nächsten acht Jahre und darüber hinaus“

Gespräche mit Fraktionen

Im Vorfeld habe er bereits mit einigen Fraktionen des Gemeinderats Gespräche geführt, um einen ersten Eindruck von den jeweiligen Vorstellungen und Ideen zu bekommen. Diese seien erfolgreich verlaufen, wie die Tatsache zeige, dass ihm bereits mehrere Fraktionen ihre Unterstützung zugesagt hätten.

Er freue sich, die Bürger von Altensteig näher kennenzulernen. Hierzu werde er öffentliche Veranstaltungen besuchen und in allen Ortsteilen Gesprächstermine anbieten.

Kontaktieren kann man Oliver Valha über seine Website unter www.oliver-valha.de.