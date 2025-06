Vanessa Schmidt will Bürgermeisterin in Alpirsbach werden. Derzeit wohnt sie noch in Heilbronn. Doch mit der Region verbindet sie mehr.

Es war die Überraschung des Abends. Bei der Bürgermeisterwahl in Alpirsbach wird es eine dritte Kandidatin geben: Vanessa Schmidt. Das wurde bei der offiziellen Kandidatenvorstellung in der vergangenen Woche verkündet.

Die 34-Jährige ist Wirtschaftsingenieurin und lebt derzeit in Heilbronn. Stammt jedoch aus der Region.

Lesen Sie auch

„Ich bin in Freudenstadt zur Schule gegangen“, berichtet Schmidt. „Ich habe zuerst in Friedrichstal und Baiersbronn gewohnt, später dann in Dietersweiler. In Freudenstadt habe ich auch meine Ausbildung und mein Studium gemacht.“ Zuletzt habe sie dann eineinhalb Jahre in Alpirsbach gewohnt.

Jedes zweite Wochenende in Alpirsbach

Erst 2023 sei sie in die Heilbronner Region gezogen. Derzeit arbeite sie in Neckarsulm als Objektleiterin im Facility Management eines großen Handelsunternehmens. Dort sei sie für eine ganze Reihe an Gebäuden zuständig.

Dennoch betont sie: „Ich habe den Kontakt zur Heimat nie verloren. Mein Freund kommt aus einem Teilort von Alpirsbach.“ Praktisch jedes zweite Wochenende seien sie daher in Alpirsbach und der Region.

Unsere Empfehlung für Sie Das sind die Termine Alpirsbach bereitet Bürgermeisterwahl vor Da Sven Christmann nun doch nicht Rathauschef wird, muss in Alpirsbach neu gewählt werden.

Schmidt ist laut eigenen Angaben Mitglied der SPD. Damit ist sie nach Tanja Ewert schon die zweite Alpirsbacher Bürgermeisterkandidatin mit einem Parteibuch der Sozialdemokraten. Doch wie Ewert will auch Schmidt bei der Wahl als unabhängige Kandidatin antreten.

Sollte sie gewählt werden, will Schmidt die Verwaltung optimieren und die Digitalisierung vorantreiben. „Damit der Service noch bürgerfreundlicher wird und um Kosten zu sparen“, so Schmidt.