Bürgermeisterwahl in Alpirsbach: So lief der Prozess vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe

Gekippte Wahl in Alpirsbach So wird der Prozess in Karlsruhe ablaufen

Am Dienstag ist es so weit: Das Verwaltungsgericht Karlsruhe beschäftigt sich mit der annullierten Bürgermeisterwahl in Alpirsbach. Wie wird der Prozess ablaufen? Und ist bereits am Dienstag mit einem Urteil zu rechen? Unsere Redaktion hat nachgefragt.