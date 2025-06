Bürgermeisterwahl in Alpirsbach: Vanessa Schmidt verurteilt Anfeindungen

Nachdem Amtsverwalter Norbert Beck am Dienstag angekündigt hat, bei der Stichwahl nicht mehr antreten zu wollen, meldet sich nun Bürgermeisterkandidatin Vanessa Schmidt per Pressemitteilung noch mal zu Wort.

Der Entscheidung von Norbert Beck, bei der Stichwahl nicht anzutreten, begegnet Bürgermeisterkandidatin Vanessa Schmidt laut der Mitteilung mit Respekt: „Als Bürgermeister von Baiersbronn und als Landtagsabgeordneter hat er viel für unsere Region geleistet. Norbert Beck hat in einer schweren Phase für Alpirsbach Verantwortung übernommen und sehr gute Arbeit geleistet. Dafür sind wir ihm alle zu Dank verpflichtet.“

Auch äußerst sich Schmidt zu den Anfeindungen, die Beck nach eigenen Angaben erlebt hat: „Ich verurteile die Anfeindungen gegen Herrn Beck und distanziere mich hiervon klar. Gerade auch in der Kommunalpolitik ist ein fairer und respektvoller Umgang entscheidend – dafür stehe ich und das fordere ich auch ein“, betont Schmidt.

Weitere Termine geplant

Bis zur Stichwahl am 13. Juli will Schmidt weiterhin im Austausch mit der Bevölkerung bleiben. „Mir ist es wichtig, direkt von den Bürgerinnen und Bürgern zu erfahren, was sie sich für die Zukunft von Alpirsbach wünschen – im persönlichen Gespräch, über Instagram oder per E-Mail“, so Schmidt. Derzeit plant sie weitere Termine wie Bürgersprechstunden und einen Wochenmarktbesuch am Mittwoch, 9. Juli.