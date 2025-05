Bürgermeisterwahl in Alpirsbach

1 Im Haus des Gastes wurden die Namen der Bürgermeisterkandidaten offiziell bekanntgegeben. Foto: Beyer In Alpirsbach wurden die Kandidaten der anstehenden Bürgermeisterwahl bekanntgegeben. Dabei gab es eine Überraschung: Es gibt eine weitere Bewerberin.







Der Gemeindewahlausschuss hat am Montagabend bekanntgegeben, welche Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl in Alpirsbach antreten werden. Die Namen zweier Kandidaten waren schon zuvor bekannt. Denn schon in der vergangenen Woche war die offizielle Bewerbung des Stuttgarters Robert Vogler und der Zweibrückenerin Tanja Ewert eingegangen.