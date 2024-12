Bürgermeisterwahl in Aldingen: Der zweite Kandidat wirft den Hut in Ring

1 Ralf Sulzmann kandidiert als Bürgermeister in Aldingen. Foto: Ralf Sulzmann

Ralf Sulzmann, Leiter des Hauptamtes Trossingen, möchte Bürgermeister in Aldingen werden.









In Aldingen wird am 2. Februar ein neuer Bürgermeister gewählt, nachdem Amtsinhaber Ralf Fahrländer im Oktober überraschend seinen Wechsel zur Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg bekannt gegeben hatt. Dort wird er als geschäftsführender Vorstand arbeiten. Ralf Sulzmann ist der zweite Kandidat, der Bürgermeister in Aldingen werden möchte. Der dortige Bürgermeisterstellvertreter Samuel Haller hatte als erster seine Kandidatur bekannt gegeben.