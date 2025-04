Bürgermeisterwahl in Aichhalden: So hat Michael Lehrer abgeschnitten

1 Aichhaldens alter und neuer Bürgermeister Michael Lehrer freut sich mit seiner Frau Mirjam über das Wahlergebnis. Foto: Lothar Herzog

Michael Lehrer bleibt erwartungsgemäß Bürgermeister von Aichhalden. Der bisherige Amtsinhaber und einzige Bewerber fuhr mit 98,08 Prozent der Wählerstimmen ein überragendes Ergebnis ein, die Wahlbeteiligung lag bei 46,08 Prozent.









1795 Wahlberechtigte waren am Sonntag bei Kaiserwetter in die Josef-Merz-Halle Aichhalden und Mehrzweckhalle Rötenberg gegangen, um ihre Stimme abzugeben. Davon waren 408 Briefwähler. Bürgermeister Michael Lehrer durfte sich mit 1534 erhaltenen Stimmen bestätigt fühlen, in den vergangenen acht Jahren einen guten Job in der Gemeinde gemacht zu haben.