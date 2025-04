Bürgermeisterwahl in Aichhalden: Michael Lehrer im Interview –„Verlässlichkeit fehlt mir in der Politik“

1 Michael Lehrer (53) in seinem Büro im Aichhalder Rathaus Foto: Niklas Ortmann

Michael Lehrer will Bürgermeister von Aichhalden bleiben. Einen Konkurrenten bei der Wahl gibt es nicht. Ob er sich einen solchen gewünscht hätte, warum er wieder antritt und was seine Ziele sind, verrät er im Gespräch mit unserer Redaktion.









Michael Lehrer empfängt zum Interview in seinem Büro im Aichhalder Rathaus. Von dort aus will er auch in den nächsten acht Jahren die Gemeinde entwickeln. Wie genau, das kann er den Bürgern in diesen Tagen in Ruhe erklären – bei der Wahl am Sonntag, 6. April, gibt es keine Konkurrenz.