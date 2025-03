Seit Montagabend steht fest: Bürgermeister Michael Lehrer wird auch die nächsten acht Jahre im Rathaus das Sagen haben.

Außer ihm hat sich kein weiterer Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 6. April beworben. Als alleiniger Bewerber wird es somit zu keiner Stichwahl kommen, die am 27. April stattgefunden hätte.

Lesen Sie auch

Es bleibt somit nur die Frage, wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird und wie viel Prozent Lehrer von den Urnengängern erhält. Seine erste Amtszeit endet am 1. Juli.

Er war am 7. Mai 2017 im zweiten Wahlgang erstmals zum Bürgermeister der Gemeinde Aichhalden gewählt worden und löste Ekhard Sekinger ab, der bis dahin 24 Jahre gewirkt hatte. Bereits in der November-Sitzung 2024 hatte Lehrer seine erneute Kandidatur für den Rathaus-Chefsessel bekannt gegeben.

Frist ist abgelaufen

In der Sitzung des Gemeinderats berichtete Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Moosmann als Sitzungsleiter über das Ergebnis der tags zuvor stattgefundenen Sitzung des Gemeindewahlausschusses, dem er vorsteht. Die Frist für die Einreichung von Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl habe am Montag, 10. März, um 18 Uhr geendet. Kurz danach sei in den Rathaus-Briefkasten geschaut worden, der jedoch leer gewesen sei.

Somit bleibe es beim einzigen Kandidaten, Amtsinhaber Michael Lehrer. Dessen Bewerbung sei geprüft worden und nicht zu beanstanden, versicherte Moosmann.

Wie Hauptamtsleiterin Fabienne Legler erläuterte, könne die Gemeinde zugelassenen Bewerbern die Gelegenheit geben, sich den Bürgern in einer öffentlichen Versammlung vorzustellen. Die Verwaltung vertrete jedoch die Ansicht, dass eine öffentliche Kandidaten-Vorstellung nur bei mindestens zwei Bewerbern Sinne mache. Es werde deshalb vorgeschlagen, darauf zu verzichten. Dies befürworteten die Räte einstimmig.

Bürgergespräche folgen

Wie der zuvor abgerückte und wieder an den Ratstisch zurückgekehrte Bürgermeister bekannt gab, werde es in jedem Ortsteil ein Bürgergespräch mit ihm geben, Anfang April im Gasthaus Adler (Aichhalden) und Gasthaus Pflug (Rötenberg). Dabei wolle er den Bürgern vorstellen, was er mit der Gemeinde in den nächsten acht Jahren erreichen wolle, gab Lehrer bekannt.