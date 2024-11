Bürgermeisterwahl in Aichhalden

1 Der damalige Bürgermeister Ekhard Sekinger (rechts) gratuliert 2017 seinem Nachfolger Michael Lehrer und dessen Frau zum Wahlerfolg. Foto: Herzog

Die Bürgermeisterwahl in Aichhalden findet am 6. April 2025 statt. Amtsinhaber Michael Lehrer hat bereits entschieden, ob er erneut antritt.









Link kopiert



Kontinuität in der Kommunalpolitik ist im Landkreis Rottweil derzeit offenbar hoch im Kurs. Nach Bernd Heinzelmann in Schenkenzell und Peter Schumacher (Dunningen) wirft mit Michael Lehrer im kommenden Jahr bereits der dritte amtierende Rathauschef den Hut in den Ring für eine weitere Amtszeit von acht Jahren.