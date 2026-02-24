Bürgermeisterwahl Hechingen: Erfolgsbilanz und Klage über Internet-Lücken

Das IHK-Wahlpodium war für Amtsinhaber Philipp Hahn ein Solo – und ein Heimspiel. Die Hechinger Unternehmer sind mit dem Stadtoberhaupt ganz offenkundig zufrieden.
Von kritischen Fragen zur Grundsteuer, zu einer möglichen Erhöhung der Hundesteuer oder zu fehlenden Kita-Plätzen blieb der Hechinger Bürgermeister(kandidat) Philipp Hahn am Montagabend verschont. Das 50-köpfige Publikum in der meaPuna-Orangerie bestand aus örtlichen Unternehmerinnen und Unternehmern, die dem Rathauschef offenkundig wohlgesonnen sind. Philipp Hahn konnte das Wahlpodium der Industrie- und Handelskammer (IHK) für sich als Heimspiel verbuchen.