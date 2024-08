1 Tobias Ruf aus Neu-Nuifra will Bürgermeister in Haiterbach werden. Foto: Ruf

Für die anstehende Bürgermeisterwahl in Haiterbach hat Tobias Ruf am Montag als erster Bewerber die Unterlagen im Rathaus eingereicht.









Tobias Ruf hatte bereits Anfang Juli, wenige Tage vor Start der Bewerbungsfrist, öffentlich bekanntgegeben, bei der Haiterbacher Bürgermeisterwahl am Sonntag, 20. Oktober, antreten zu wollen. Am Montag habe er seine Bewerbung samt Unterstützungsunterschriften im Rathaus abgegeben, wie Ruf in einer Pressemitteilung bekannt gab.