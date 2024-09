Angesichts der Vielzahl an Themen und der Haushaltssituation gelte es in Haiterbach Prioritäten zu setzen, vertritt Bürgermeisterkandidat Tobias Ruf. Er blickt auf Gespräche zurück und kündigt weitere Termine an.

„Jetzt, da die Sommerferien vorbei sind, kann der Endspurt beginnen“, heißt es in einer Pressemittelung von Bürgermeister-Kandidat Tobias Ruf. Hinter ihm würden viele Gespräche liegen und vieles stehe noch bevor.

In einer Gesprächsrunde mit der CDU sei man sich einig, gewesen, dass der zukünftige Bürgermeister Raum bekommen müsse, um sich auch auf externen Bildungsveranstaltungen weiterzubilden.

„Meine Grundkenntnisse in der Verwaltungsarbeit habe ich durch meinen Beruf als Zollbeamter (Bundesbeamter in einer Behörde des Bundes) erworben, die theoretischen und Kommunalspezifischen Themen und Gesetze gilt es in den Bildungsveranstaltungen und in der freien Zeit zu lernen und sich hineinzuarbeiten.“

In seinem aktuellen Beruf beim Zoll im Bereich Kontrollen, der oft herausfordernd sei, weil die Beteiligten einem nicht immer wohlgesonnen seien, habe er gelernt, ein festes Standbein zu haben und eine klare Linie.

Bürger haben auch kleine Anliegen

Angesichts der Vielzahl an Themen und des Haushaltsbudgets mit circa neun Millionen Euro Schulden gelte es, klare Prioritäten zu setzen. Es gehe nicht nur um große Themen wie Infrastruktur, Wohnraum, Gewerbe und Industrie, sondern auch um viele „kleine Themen“, die ihm die Bürger mitgeteilt hätten. Themen wie die Geschwindigkeit im Ort, das Ortsbild mit alten, sanierungsbedürftigen Gebäuden, die Pflege der Friedhöfe müssten ebenso angesprochen werden. Es braucht Diskussionen und Entscheidungen, die für alle ein guter Kompromiss seien und nicht Jahrelang „mitgeschleppt“ würden.

Friedhöfe prägten durchaus das Ortsbild mit und Mängel würden den Bürgern aufstoßen. „Es müssen auch kleine Themen gehört werden, die den Bürger direkt treffen.“

Der Gewerbe und Industriebereich seien gut für das Budget der Stadt. Außerdem wirke sich ein breiteres Einzelhandelsangebot ebenfalls positiv auf die Lebensqualität vor Ort aus. Außerdem schafften Unternehmen Arbeitsplätze. Die Infrastruktur werde auch ein großes Thema sein.

Neuen Bürgern öffnen

Die Stadt müsse man für neue Bürger öffnen und ihnen Raum geben. Hier seien Neubaugebiete, die sorgfältig geplant und abgestimmt werden müssten, ein großes Thema. „Mir wäre es aber auch ein Anliegen, den Altbestand an Häusern und Wohnungen sowie bereits erschlossenen Gebiete zu nutzen und in der Stadt attraktiv zu machen. “

Wichtig sei eine gute Kinderbetreuung und einen guten Schulstandort sicherstellen, damit Familien sich nicht an anderen Orten umschauen müssten. „Mein Herzensanliegen wäre noch ein Ehrenamtsabend oder -fest zur Würdigung dieser Tätigkeit“, so Ruf.

Ruf kündigt folgende Termine an: Donnerstag, 19. September, ab 20 Uhr im Sportheim in Beihingen; Freitag, 20. September, 19 Uhr im Schützenverein Haiterbach und am Samstag, 28. September, 17.30 Uhr im Gasthaus Sonne in Haiterbach.