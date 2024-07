Bürgermeisterwahl Haiterbach: Noch sind keine Bewerbungen eingegangen

1 Am 20. Oktober findet in Haiterbach die Bürgermeisterwahl statt. Foto: Katzmaier

Wenn man sich in diesen Tagen mit Haiterbacher Kommunalpolitikern wie auch dem amtierenden Bürgermeister Andreas Hölzlberger unterhält, macht sich eigentlich niemand Sorgen, dass man bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 20. Oktober, am Ende ohne Kandidaten dastehen könnte. Das ist in dem Fall offenbar eine Frage der Sichtweise. So kann man einerseits zwar sehen, dass die Bewerbungsfrist seit Anfang Juli – konkret seit dem 6. Juli – läuft und somit nach fast einem Monat noch keine Bewerbungen eingegangen sind.