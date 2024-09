Bürgermeisterwahl Haiterbach: Kandidaten haben noch 15 Minuten

1 Blick in die Vergangenheit: Bei der Kandidatenvorstellung 2016 war das Interesse überschaubar. Dies dürfte sich aufgrund der drei neuen Kandidaten erwartbar ändern. Foto: Thomas Fritsch

Der Gemeinderat Haiterbach hat die Modalitäten für die Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl am 11. Oktober teilweise neu gefasst. In der Diskussion ging es auch darum, inwieweit man die Fragen der Bürger thematisch eingrenzen kann.









Ursprünglich hatte der Gemeinderat Haiterbach schon in seiner Sitzung am 20. März das Reglement für die offizielle Kandidatenvorstellung am Freitag, 11. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Kuckuckshalle festgelegt. Man habe in der Zwischenzeit aber „noch mal drüber geschaut“, erklärte Bürgermeister Andreas Hölzlberger, der zugleich Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses ist. Zudem seien auch Erfahrungen aus den Kandidatenvorstellungen umliegender Kommunen eingeflossen.