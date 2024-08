Bürgermeisterwahl Haiterbach: Kämmerin Kerstin Brenner bewirbt sich um Posten

1 Kerstin Brenner, bislang Kämmerin, will Haiterbacher Bürgermeisterin werden. Foto: Karl Huber Fotodesign

Kerstin Brenner, Leiterin des Amtes für Finanzen und Technik der Stadtverwaltung Haiterbach, will bei der Bürgermeisterwahl im Oktober antreten. Sie wolle nicht nur verwalten, sondern auch gestalten, sagt die 46-Jährige.









Link kopiert



Mit Kerstin Brenner geht jetzt die zweite Interessentin am Führungsposten in Haiterbacher Rathaus an die Öffentlichkeit. Die Bewerbung selbst habe sie noch nicht eingereicht. Sie stelle gerade die Unterlagen zusammen und sammle die Unterstützungsunterschriften. Ebenso seien Gespräche mit den Gemeinderatsfraktionen geplant, erklärt Brenner.