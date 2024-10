Bürgermeisterwahl Haiterbach: Brenner will mehr Bürgerbeteiligung und Parkplätze

Brenner will mehr Bürgerbeteiligung und Parkplätze

1 Kerstin Brenner will Chefin im Haiterbacher Rathaus werden. Foto: Thomas Fritsch

Kerstin Brenner, Kämmerin der Stadt Haiterbach, möchte am Sonntag per Wahl ins Bürgermeisteramt wechseln. Neben der Verwalterin will sie Gestalterin sein. Auch wenn sie nicht gewählt werden sollte, benötigt Haiterbach bald einen neuen Finanzchef.









Link kopiert



Kerstin Brenner hat kurz vor der Bürgermeisterwahl am Sonntag einen vollen Terminkalender. Zum Besuch in der Redaktion für ein Gespräch, das allen Kandidaten angeboten wurde, reicht es aber noch kurzfristig. Die 46-Jährige aus Egenhausen, die seit 2019 bei der Stadt Haiterbach als Leiterin der Finanzabteilung arbeitet, ist noch entspannt. Am Wahltag werde sich das sicher ändern.