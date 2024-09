1 Am 20. Oktober wird in Haiterbach gewählt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Der Countdown für die anstehende Bürgermeisterwahl in Haiterbach läuft: Am kommenden Montag, 23. September, endet um 18 Uhr die Bewerbungsfrist. Eine Stunde darauf wird der Gemeindewahlausschuss über die Zulassung der Bewerber entscheiden.









Interessenten am Bürgermeister-Posten in Haiterbach haben noch bis 18 Uhr am Montagabend, 23. September, Zeit, die Bewerbungsunterlagen bei der Stadtverwaltung Haiterbach einzureichen. Dann endet die Bewerbungsfrist, die bereits am 6. Juli startete.