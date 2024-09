Bürgermeisterwahl Haiterbach: AfD-Stadtrat Marcus Lotzin tritt an

1 Marcus Lotzin will Haiterbacher Bürgermeister werden. Foto: Schlumberger

AfD-Stadt- und Kreisrat Marcus Lotzin aus Altensteig tritt bei der Haiterbacher Bürgermeisterwahl an.









Nach vielen Gesprächen in Haiterbach und Umgebung sowie auch in Altensteig strebe er das Ziel an, Bürgermeister in der Stadt Haiterbach zu werden, teilte Marcus Lotzin am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. „Ich werde mit der Partei Alternative für Deutschland (AfD) antreten. Ich versichere, dass ich das Amt überparteilich und gegenüber jedermann unparteiisch ausüben werde“, schreibt Lotzin.