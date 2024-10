Bürgermeisterwahl Haiterbach: 750 verfolgen Vorstellung der drei Kandidaten

10 Die Kandidaten (von links): Tobias Ruf, Kerstin Brenner und Marcus Lotzin. Foto: Thomas Fritsch

Die Bürgermeisterkandidaten Tobias Ruf, Marcus Lotzin und Kerstin Brenner präsentierten sich und ihre Ideen am Freitagabend den Haiterbachern bei der offiziellen Kandidatenvorstellung. Rund 750 Besucher waren dafür in die Kuckuckshalle gekommen.









Er freue sich, dass die Haiterbacher bei der Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag, 20. Oktober, mit drei Kandidaten eine echte Wahl hätten, sagte Amtsinhaber Andreas Hölzlberger, der auch Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses ist, in seiner Begrüßung. „Sie treffen die Entscheidung, wer die Geschicke der Stadt Haiterbach über die nächsten acht Jahre lenkt“, wandte sich Hölzlberger an die rund 750 Besucher in der Haiterbacher Kuckuckshalle.