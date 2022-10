1 Bürgermeister Heinrich Götz gratuliert Heiko Lebherz zum Wahlsieg und überreicht dessen Ehefrau Annika standesgemäß einen Blumenstrauß. Foto: Lenski

Der Ausgang der Bürgermeisterwahl hat Bestand. Am Montagmittag traf sich der Gemeindewahlausschuss im Bürgerhaus, um das amtliche Endergebnis festzustellen. Es mussten keinerlei Korrekturen vorgenommen werden.















Haigerloch - Der Ausschuss mit Bürgermeister Heinrich Götz als Vorsitzendem, Haupt- und Bauamtsleiter Hans Martin Schluck sowie den beiden Gemeinderäten Klaus Hellstern (Freie Wähler) und Michael A.C. Ashcroft (CDU) und Fabian Rühle vom städtischen Bereich Recht und Ordnung tagte zur Mittagszeit im Bürgerhaus und stellte formal das endgültige Wahlergebnis fest.

Wahlgewinner ist der bisherige Ratshausener Bürgermeister Heiko Lebherz mit 3463 Stimmen (72,55 Prozent) vor Ronny Bisinger mit 460 (9,54), Manuel Schmoll mit 341 (7,14), Peter Knöll mit 261 (5,47) Anne Judersleben mit 131 (2,74), Erich Löffler mit 105 (2,2) und Samuel Speitelsbach mit drei (0,06) Stimmen.

Stimmen für vier weitere Personen

Interessant war auch der Blick auf die neun Stimmen, die unter der Rubrik "Sonstige" verbucht worden waren. Katja Siedler aus Gruol bekam vier Stimmen, Peter Schmoll aus Owingen drei, Armin Fecker aus Bittelbronn und Bürgermeister-Stellvertreter Klaus Hellstern aus Gruol bekamen je eine Stimme.

Über 100 Wahlhelfer und Wahlhelferinnen waren laut "Wahlmanager" Fabian Rühle am Sonntag im Einsatz. Ihnen allen sprach Bürgermeister Heinrich Götz seinen besonderen Dank aus. "Es gab nichts zu korrigieren, alles hat gestimmt", freute sich der Bürgermeister und meinte weiter: "Wir sind alle froh, dass es ein so eindeutiges Ergebnis gegeben hat."

Die Harter sind auf Zack

Das Wahlteam, das am schnellsten gearbeitet hat, saß übrigens in Hart. Von dort aus wurde bereits eine Viertelstunde nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr das Endergebnis an die Stadtverwaltung in Haigerloch gemeldet.

Da sich das Ende von Heinrich Götz 16-jähriger Amtszeit allmählich nähert (Amtsübergabe soll am 15. Januar sein), nutzte Michael A.C. Ashcroft die Gelegenheit, dem scheidenden Bürgermeister für seine Arbeit zu danken. "Sie haben Haigerloch ihren eigenen Stempel aufgedrückt", meinte er voller Respekt und wünschte Götz für seine weitere Zukunft Gesundheit, Glück und Gottes Segen.