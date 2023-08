Nach Bürgermeister Oliver Schmid hat nun am Montag auch Markus Robert Weinmann seinen Hut in den Ring geworfen. Das verkündete Wolfgang Pauli, Vorsitzender des Wahlausschusses, in der Sitzung des Gremiums am Dienstagabend.

Weinmann (Jahrgang 1986) ist Elektromeister und hat seit drei Jahrzehnten einen eigenen Betrieb in Dotternhausen, wo er seit vielen Jahren lebt. Er stammt ursprünglich aus Balingen und ging in Frommern zur Schule. Weinmann ist geschieden und hat einen erwachsenen Sohn.

Bereits in Balingen kandidiert

Bereits im März hatte er für das Amt des Balinger Oberbürgermeisters kandidiert. 4,3 Prozent der Balinger hatten ihm seinerzeit ihre Stimme gegeben, womit er hinter Dirk Abel (56 Prozent) und Sybille Fleischmann (38,4 Prozent) abgeschlagen auf Rang drei landete.

Amtsinhaber Oliver Schmid hatte bereits am 17. Juli seine Kandidatur eingereicht. Schmid (Jahrgang 1972) will das Amt im Geislinger Rathaus für eine weitere Legislaturperiode innehaben.

Schmid hat noch Ziele

„Wir sind gemeinsam auf einem guten Weg“, findet Schmid. Viel habe er zusammen mit Gemeinderäten, städtischen Mitarbeitern und Bürgern schon erreicht: den Umbau der „Harmonie“ und die Erweiterung des Schulzentrums etwa, um zwei Beispiele zu nennen.

Es gebe aber auch „spannende Vorhaben“, die noch anstehen, wie die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt und das geplante Feuerwehrhaus.

Am Dienstagabend befanden nun die neun Mitglieder des Geislinger Wahlausschusses unter der Leitung von Wolfgang Pauli, dass gegen keine der beiden Kandidaturen von Schmid und Weinmann Hinderungsgründe bestünden. Somit kann die Geislinger Bürgermeisterwahl wie geplant starten.Erstmals benötigten die Kandidaten mindestens zehn Unterschriften wahlberechtigter Unterstützer, um als Kandidat formal zugelassen zu werden.

Zehn Unterschriften nötig

Der Termin für die Kandidatenvorstellung steht bereits fest: Am 13. September ab 19 Uhr dürfen sich die Bewerber in der Schlossparkhalle den Geislinger Wählern präsentieren und müssen sich deren Fragen stellen. Nur wer wahlberechtigt ist und seit mindestens drei Monaten in der Stadt wohnt, darf diese stellen.

Die Bürgermeisterwahl in Geislingen findet am Sonntag, 17. September, statt. Ein möglicher zweiter Wahlgang würde am 1. Oktober erfolgen.