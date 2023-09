1 In der Schlossparkhalle wollten Wahlberechtigte in der Fragerunde nur vom Herausforderer mehr erfahren. Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Oliver Schmid und Markus Robert Weinmann wollen Bürgermeister von Geislingen bleiben beziehungsweise werden. Der Amtsinhaber und der Herausforderer stellten sich vor und den Fragen der Bürger.











Link kopiert



Wahlberechtigte aus Binsdorf, Erlaheim und Geislingen sind am Mittwochabend in die Schlossparkhalle gekommen, um die offizielle Vorstellung der beiden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag zu verfolgen. Einige von ihnen nutzten auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bestuhlt war die Schlossparkhalle für 390 Personen, etwas mehr als zwei Drittel der Plätze waren belegt.