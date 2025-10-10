Bürgermeisterwahl Furtwangen: Wo sind denn die Visionen?

Zur Vorstellungsrunde der Kandidaten für die Bürgermeisterwahl hat unser Leser Christof Winker aus Furtwangen die folgende Meinung.
Am Dienstagabend war ich einer von mehreren hundert Bürgern, die in der überfüllten Festhalle standen, um sich ein Bild von den fünf mutigen Kandidaten zur Bürgermeisterwahl zu machen. Aufmerksam habe ich mir die jeweils zirka zwölfminütigen Reden angehört – aber bei jedem hatte ich das Gefühl: Da fehlt doch etwas! Ja, es fehlte bei allen Kandidaten die Vision – eine Richtung, ein Ziel. Wo wollen wir in acht Jahren als Furtwangen stehen?