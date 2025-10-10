Bürgermeisterwahl Furtwangen: Wo sind denn die Visionen?

Ich hoffe nicht, dass mehr Transparenz und ein nettes Miteinander die einzigen Visionen der Kandidaten sind. Aber vielleicht habe ich sie einfach nicht mitbekommen – vielleicht gab es sie ja doch, die Visionen. Ich würde mir wünschen, von jedem Kandidaten zu erfahren: Wo möchte sie oder er Furtwangen nach acht Jahren Amtszeit sehen? Vielleicht hier in der Zeitung – das wäre schön. Sicher wäre die Halle an diesem Abend die richtige Plattform gewesen, um diese Frage zu stellen. Aber ich wollte den Abend erst einmal Revue passieren lassen. Das Ziel und die Vision sind am Ende für viele Bürger sicher auch entscheidende Beweggründe dafür, bei wem sie ihr Kreuz setzen. Es geht um viel – es geht um die Zukunft unserer Stadt.