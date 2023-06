Die erneute Kandidatur von Bürgermeister Erik Weide um den Chefposten im Rathaus dürfte niemanden erstaunen. Früh hat er seine Karten offen gelegt. Am Montagabend hat der Gemeinderat den Wahltag auf den 21. Januar festgelegt. Eine mögliche Stichwahl wird auf den 18. Februar verkündet. Die neue Amtszeit des Bürgermeisters der Gemeinde Friesenheim würde im April 2024 beginnen.

Tatsächlich falle die Wahl am 21. Januar inmitten von Festlichkeiten, wenn die Fasent ruft und mehrere Jubiläen gefeiert werden, stellte die Bürgermeister-Stellvertreterin Charlotte Schubnell in der Gemeinderatssitzung fest. Umso schwieriger war die Terminierung des Wahltags.

Den Tagesordnungspunkt „Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Gemeinde Friesenheim hat sie geleitet. Sie wird auch den Gemeindewahlausschuss als Vorsitzende leiten. Ihr erster Stellvertreter ist Hans-Jürgen Kopf (FW) und zweite Stellvertreterin ist Brigitta Schrempp (CDU). Beisitzer und Stellvertreter aller Fraktionen runden den Wahlausschuss ab.

Das Mindestalter für Bewerber ist von 25 auf 18 Jahre herabgesetzt worden

Die Stellenausschreibung für das Bürgermeisteramt soll am 3. November veröffentlicht werden. Die Bewerbungsfrist endet am 27. Dezember um 18 Uhr. Eine Woche vor dem Wahltag ist am 15. Januar Bewerbervorstellung in der Sternenberghalle. Geschlossen einigte sich der Gemeinderat auf alle Termine.

Zur Bürgermeisterwahl 2024 gibt es Veränderungen gegenüber dem Jahr 2016. Das Kommunalwahlrecht habe sich geändert, erklärte Friesenheims Hauptamtsleiterin Anja Reichert. So wurde das Mindestalter eines Rathauschefs von 25 auf 18 Jahre herabgesetzt. Sollte ein zweiter Wahlgang notwendig sein, würde es zur Stichwahl kommen. Will heißen; nur noch die beiden Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl wären im Rennen. Diese beiden dürften auch ihre Kandidatur nicht mehr zurückziehen. Jeder Bewerber brauche mindestens 25 Unterschriften von Unterstützern. Für die Ausschreibung um den Bürgermeisterposten gibt der Gemeindetag ein Mustervorschlag vor.