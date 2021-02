Bürgermeisterwahl Eschbronn Keine Vorstellung der Kandidaten aufgrund Corona

Eschbronn - Nach Auskunft von Hauptamtsleiterin Eva-Maria Jauch, die auch Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses ist, endet die Frist für die Bewerbung um das Amt des Bürgermeisters in Eschbronn am 17. Februar um 18 Uhr. Eine Stunde später werde das Gremium in einer Sitzung in der Mühlbachhalle über die Zulassung der Kandidaten entscheiden.

Gemäß der Gemeindeordnung könne die Kommune den zugelassenen Bewerbern die Gelegenheit geben, sich den Einwohnern in einer öffentlichen Versammlung persönlich vorzustellen. Dazu sei die Gemeinde jedoch nicht verpflichtet, bekräftigte die Hauptamtsleiterin.