3 Der Chefsessel im Rathaus von Enzklösterle wird am 7. August neu besetzt. Foto: Mutschler (Archiv)

Am 7. August wählen die Einwohner von Enzklösterle ihren neuen Bürgermeister. Nach dem Ende der Bewerbungsfrist am Montagabend steht fest, wie viele Kandidaten auf dem Stimmzettel zu finden sein werden.















Link kopiert

Enzklösterle - Gleich zu Beginn der Bewerbungsfrist warfen zwei Kandidaten ihre Unterlagen für die Bürgermeisterwahl in Enzklösterle ein. Mit Spannung wurde nun das Ende der Frist am Montagabend erwartet. Würden sich noch weitere Kandidaten melden? Auf Nachfrage unserer Redaktion vermeldete der scheidende Bürgermeister Sascha Dengler: "Nein, es blieb bei den beiden bisherigen Bewerbern." Damit ist klar, dass die Bürger von Enzklösterle am 7. August die Wahl zwischen zwei Kandidaten haben: Sabine Zenker und Sascha Eisenhut.

Was noch zu klären war, war die Reihenfolge auf den Stimmzetteln. Denn beide Bewerbungen landeten übers Wochenende im Rathaus-Briefkasten. Wer würde also den prestigeträchtigen obersten Platz bekommen? "Die Reihenfolge auf dem Stimmzettel wurde durch mich in der Sitzung des Gemeindewahlausschusses ausgelost", teilt Dengler mit. An erster Stelle steht demnach der Dirigent des örtlichen Musikvereins, Sascha Eisenhut, gefolgt von Kämmerin und Hauptamtsleiterin in der Gemeindeverwaltung, Sabine Zenker. Auch wenn sich aus der Reihenfolge eigentlich kein Vor- oder Nachteil ergibt, ist dieser erste Platz auf dem Stimmzettel für viele Bewerber sehr prestigeträchtig.

Nachfolge schnell regeln

Eher außergewöhnlich ist der Wahltermin, der in den Sommerferien und damit der Haupturlaubszeit liegt. Das sei organisatorisch aber nicht anders machbar gewesen, so Dengler. "Meine Nachfolge sollte schnellstmöglich feststehen. Mit meinem Dienstende zum 31. Juli 2022 blieben nicht viele Termine für eine Wahl", so der scheidende Bürgermeister. Dass die Wahl nun in den Sommerferien stattfinde, liege an dieser engen Zeitschiene. "Wir hoffen generell, dass es viele Briefwähler und damit eine hohe Wahlbeteiligung gibt", teilt Dengler weiter mit.

Die öffentliche Kandidatenvorstellung wird am Mittwoch, 27. Juli, ab 18 Uhr in der Festhalle stattfinden.

Am 7. August sind dann die Bürger der Gemeinde Enzklösterle zur Wahl aufgerufen. Sollte der dabei gewählte Bewerber im ersten Wahlgang nicht die absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, fände am Sonntag, 28. August, eine Neuwahl statt.

Wieder hauptamtlicher Bürgermeister

Mit der Wahl des neuen Bürgermeisters, oder der neuen Bürgermeisterin, wird es in Enzklösterle erstmals seit 2006 wieder einen hauptamtlichen Bürgermeister geben. Nach dem Wechsel von Klaus Mack nach Bad Wildbad entschied der Gemeinderat, die Stelle des Bürgermeisters ehrenamtlich zu besetzen. Gewählt wurde zunächst Michael Faschon (2006 bis 2011). Von 2011 bis 2019 war Petra Nych Bürgermeisterin, bevor dann 2019 Sascha Dengler gewählt wurde, der nun zum 31. Juli vorzeitig aus dem Amt ausscheidet.

Dieser hatte zu Beginn seiner Amtszeit die Vorstellung, dass sich Familie und zwei Berufe miteinander vereinbaren lassen. Sein Resümee der vergangenen Jahre lautete nun aber: "Die ständige Dauerbelastung zermürbt irgendwann, da sich nicht alle Termine, Gespräche und Sitzungen wahrnehmen lassen, die in der Position des Bürgermeisters notwendig wären."

Herausfordernder Beruf

Es tue ihm leid, wie sich die Situation entwickelt habe. Als Polizeibeamter habe er einen herausfordernden und intensiven Beruf, weshalb es ihm nur eingeschränkt möglich gewesen sei, in Enzklösterle präsent zu sein, obwohl ihm sein Arbeitgeber für die Ausübung des Ehrenamtes sehr entgegengekommen sei. "Man hinkt immer dem Anspruch beider Berufe beziehungsweise Tätigkeiten hinterher und das kann auf Dauer nicht die beste Lösung für Enzklösterle sein", teilte Dengler in einer Pressemitteilung mit, als er seinen Rückzug ankündigte. Als gut gemeinten Ratschlag gab er dem Gemeinderat mit auf den Weg, die Position des Bürgermeisters von Enzklösterle mit seinen 1200 Einwohnern und den vielfältigen Aufgaben künftig wieder hauptamtlich zu besetzen.

Sascha Eisenhut

Dabei müssen sich die Wähler nun zwischen Eisenhut und Zenker entscheiden. Eisenhut ist 42 Jahre alt, verheiratet und wohnt im Bad Liebenzeller Ortsteil Maisenbach-Zainen. Nach der Mittleren Reife, einer kaufmännischen Ausbildung und der Zeit bei der Bundeswehr war er Verkaufsleiter bei einem Leuchtmittelhersteller in der Südpfalz. Nebenberuflich habe er eine musikalische Karriere aufgebaut, seit 2012 ist er freiberuflicher Dirigent und Musiker, auch beim Musikverein Enzklösterle. Er stehe "für Menschlichkeit, Aufgeschlossenheit und Transparenz. Und zwar zu 100 Prozent für Enzklösterle. Mit all meiner Kraft werde ich mich für Enzklösterle einsetzen und freue mich jetzt schon auf die kommenden Herausforderungen. Ich werde für jeden Bürger ein offenes Ohr haben und die Belange und Anliegen aller Bürger stets ernst nehmen", sagte er im Interview mit unserer Redaktion.

Sabine Zenker

Zenker ist 39 Jahre alt, geboren in Lahr und wohnt aktuell in Bad Herrenalb-Bernbach. Dort trat sie 2019 auch zur Bürgermeisterwahl an, unterlag aber bei der zweiten Wahl gegen den jetzigen Amtsinhaber Klaus Hoffmann. Kurz danach wechselte sie als Rechnungsamts- und Hauptamtsleiterin zur Gemeinde Enzklösterle. Sie "möchte mit Herz und Verstand für die Gemeinde Enzklösterle da sein. Meine Kraft und Energie dafür einsetzen, dass es dieser Gemeinde mit ihren Einwohnern, Institutionen, Unternehmen, Vereinen und unterschiedlichen Akteuren zukunftssicher gut geht".