In Dormettingen wird am 11. Mai die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Bürgermeister Anton Müller gewählt. Gleich am ersten Tag der Bewerbungsfrist hat als Erster Horst Lehmann seine Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten des Rathauses der Gemeinde Dormettingen eingeworfen.

Lehmann, der in Dautmergen aufgewachsen ist und in Schömberg zur Schule ging, ist 50 Jahre alt und lebt seit 2006 mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Leidringen. Aus dem Rosenfelder Teilort stammt seine Frau.

In den vergangenen 15 Jahren hat Lehmann Erfahrung in der Kommunalpolitik gesammelt: Seit 2009 ist er Ortsvorsteher von Leidringen, gewähltes Ortschaftsratsmitglied und Gemeinderat in Rosenfeld. 2024 wurde er zudem für die Freie Wählervereinigung in den Kreistag des Zollernalbkreises gewählt.

Polizist ist in verschiedenen Ehrenämtern engagiert

Lehmann ist seit 32 Jahren als Polizist tätig. Zudem war er in der Vergangenheit in verschiedenen Ehrenämtern engagiert, unter anderem als Vereinsvorsitzender, als aktives Mitglied in verschiedenen Sportarten, in einer Narrenzunft sowie in einer Theatergruppe.

Lehmann schreibt in einer Pressemitteilung, er sehe den richtigen Zeitpunkt gekommen, eine neue Herausforderung anzustreben. Er sei beeindruckt von den Fortschritten, die in Dormettingen in den letzten Jahren erzielt wurden. Vor allem schätze er die Einbindung der gewählten Gremien, der Einrichtungen, der Gewerbetreibenden und der Vereine, sowie der Bürgerinnen und Bürger in die Gemeindeentwicklungsprozesse.

„Die positive Entwicklung der Gemeinde tatkräftig mit vorantreiben“

„Ich bin überzeugt, dass Dormettingen gut zu mir passt und ich die positive Entwicklung der Gemeinde mitgestalten und tatkräftig mit vorantreiben kann“, so Lehmann. Er freue sich auf persönliche Begegnungen und wertvolle Gespräche mit den Menschen in Dormettingen in den kommenden Wochen.