Wenn am Sonntag Bürgermeisterwahl wäre, würde auf dem Stimmzettel nur ein Kandidat stehen: Horst Lehmann. Der 50-jährige Polizist aus Leidringen hat gleich am ersten Tag der Bewerbungsfrist seine Unterlagen eingereicht.

Weitere Bewerber gibt es bislang nicht – was in Dormettingen für Verwunderung sorgt. Am Donnerstag hat sich der Gemeinderat erneut mit der Wahl beschäftigt. In der aktuellen Sitzungsvorlage heißt es: „Zum Zeitpunkt der Beschlüsse im Januar musste davon ausgegangen werden, dass sich eine größere Zahl in der Gemeinde vorstellt.“ Deshalb sei beschlossen worden, bei der Kandidatenvorstellung die Fragezeit auf zehn Minuten zu begrenzen, „um die Veranstaltung in einem überschaubaren Zeitfenster zu halten“.

Mehr Fragezeit

Nun aber, so schreibt Bürgermeister Anton Müller weiter, hätten die Gemeinderäte gemeint, diese „kurze Vorgabezeit“ bei wenigen Bewerbern zu verlängern. Und deshalb wurde einstimmig folgender Beschluss getroffen: „Bei maximal zwei Bewerbern wird die Fragezeit aus der Bürgerschaft auf 20 Minuten pro Bewerber beziehungsweise Bewerberin erhöht.“

Bewerbungsfrist endet am 14. April

Ob das Kandidaten-Karussell noch in Fahrt gekommen ist, wird spätestens am Montag, 14. April, zu erfahren sein. An diesem Tag läuft um 18 Uhr die Bewerbungsfrist aus.

Gewählt wird am 11. Mai. Sollte an diesem zweiten Sonntag im Mai die erforderliche 50-Prozent-Marke nicht geknackt werden, findet zwei Wochen später, am Sonntag, 25. Mai 2025, die Stichwahl statt.