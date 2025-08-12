Bürgermeisterwahl Dautmergen: Mit Tobias Peter bewirbt sich ein weiterer Kandidat

Dautmergen wählt am Sonntag, 21. September, einen neuen Bürgermeister. Mit Tobias Peter wirft ein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring.

Tobias Peter hat seine Bewerbung als Nachfolger von Dautmergens Bürgermeister Hans-Joachim Lippus, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zum 31. August niederlegt, am im Rathaus abgegeben. Am Sonntag, 21. September wählt die Schlichemgemeinde einen neuen ehrenamtlichen Bürgermeister. Bisher gibt es mit Jürgen Seng und Tobias Peter zwei Kandidaten, die ihre Bewerbung öffentlich gemacht haben.

Peter wohnt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Balingen-Weilstetten, doch kennt Dautmergen vor allem aus seiner Kindheit. „Die Geschichten meines Vaters, der in Dautmergen aufgewachsen ist, sind für mich eine wichtige Inspiration“, sagt Tobias Peter. Seine Großeltern haben einst den „Peter-Imbiss“ geführt sowie einen kleinen Edeka-Laden betrieben. Daher habe er vor allem in seiner Jugend viel Zeit im Schlichemdorf verbracht.

Flexibilität des Arbeitgebers

Peter ist studierter Betriebswirt und arbeitet derzeit als Immobilienverwalter bei einem mittelständischen Unternehmen in Balingen. Nebenberuflich bildet er als Dozent an der Verwaltungsschule Zollernalbkreis mit Sitz in Balingen Beamten im mittleren Dienst aus. Für den Fall eines Wahlerfolgs sichere ihm sein Arbeitgeber vollste Flexibilität zu, um in dem Ehrenamt als Bürgermeister auch kurzfristig Termine für Dautmergen wahrnehmen zu können.

Erfahrung in Verwaltungen gesammelt

Peter absolvierte eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadtverwaltung Balingen. Erfahrung sammelte er bei der Stadt Haigerloch, wo er die Ortschaftsverwaltungen von Trillfingen und Weildorf leitete und die Ortschaftsratssitzungen begleitete. Bei der Gemeinde Dotternhausen war er Personalleiter, EDV-Leiter und Digitalisierungsbeauftragter.

Peter erlangte die Fachhochschulreife und studierte Betriebswirt (GA) am Management-Zentrum in Villingen-Schwenningen. Als Vertriebsleiter bei der Firma HSA war er mit der Einführung der Software beauftragt, die im gesamten Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal zum Einsatz kommt.

Lebendiger und lebenswerter Ort

Für Dautmergen möchte er Bewährtes erhalten und Neues vorantreiben: „Mein Ziel ist es, Dautmergen noch lebenswerter zu machen, die Gemeinschaft zu stärken, die Zusammenarbeit mit den Vereinen zu intensivieren und gemeinsam Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit zu finden“, schreibt der 36-Jährige in einer Pressemitteilung. Er wolle dazu beitragen, dass Dautmergen weiterhin ein lebendiger und lebenswerter Ort bleibt, an dem sich alle Bürgerinnen und Bürger wohlfühlen können.

Die kommenden Wochen bis zur Wahl möchte der 36-Jährige nutzen, sich persönlich bei allen Bürgern, der Kirchengemeinde, den Betrieben, Vereinen und dem Gemeinderat vorzustellen.