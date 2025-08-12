Bürgermeisterwahl Dautmergen: Mit Tobias Peter bewirbt sich ein weiterer Kandidat

Dautmergen wählt am Sonntag, 21. September, einen neuen Bürgermeister. Mit Tobias Peter wirft ein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring.
Tobias Peter hat seine Bewerbung als Nachfolger von Dautmergens Bürgermeister Hans-Joachim Lippus, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zum 31. August niederlegt, am im Rathaus abgegeben. Am Sonntag, 21. September wählt die Schlichemgemeinde einen neuen ehrenamtlichen Bürgermeister. Bisher gibt es mit Jürgen Seng und Tobias Peter zwei Kandidaten, die ihre Bewerbung öffentlich gemacht haben.