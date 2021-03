1 Samuel Speitelsbach (rechts) bei der Kandidatenvorstellung in Calw im Jahr 2019. (Archivfoto) Foto: Klormann

Samuel Speitelsbach ist der zweite Bewerber um den Bürgermeisterposten im Straubenhardter Rathaus. Der Diplom-Ingenieur, der inzwischen als Dauerkandidat auf Rathauschefsessel gilt, hatte sich zuvor schon bei zig anderen Städten und Gemeinden um dieses Amt bemüht.

Straubenhardt - "Ich hätte schon gerne einen Posten", sagt Speitelsbach auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten, wie ernst es ihm um den Chefposten in Straubenhardts Verwaltung ist. In welcher Gemeinde er dieses Amt allerdings übernehme, sei ihm nicht so wichtig, fügt der Mann an, der jüngst als zweiter Kandidat nach Amtsinhaber Helge Viehweg, seine Bewerbung im Straubenhardter Rathaus abgegeben hat. Wichtig sei es ihm nur, langfristig mehr Stimmen zu bekommen.

