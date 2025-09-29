Bürgermeisterwahl: Das sagen die Steinacher zum klaren Ergebnis

Mit einem eindeutigen Ergebnis wurde Benedikt Eisele am Sonntag zum neuen Bürgermeister von Steinach gewählt. 73,56 Prozent der abgegebenen Stimmen gingen an den 34-jährigen Kandidaten, der bisher bei der Stadt Oberkirch in der Bauverwaltung tätig war. Die Mitbewerber Michael Heizmann und Hartmut Schwendemann kamen auf 8,25 und 18,19 Prozent. Einen Tag nach der Wahl hat unsere Redaktion bei Eisele, seinen Mitbewerbern und anderen Steinachern nachgefragt, wie sie das klare Votum der Steinacher bewerten.

Noch-Bürgermeister Nicolai Bischler: „Ich bin sehr zufrieden mit meinem gewählten Nachfolger“, erklärt Bischler auf Anfrage unserer Redaktion. Eisele habe Verwaltungserfahrung, sei spontan und offen. Das Wahlergebnis an sich habe ihn nicht so sehr überrascht, wohl aber dessen Eindeutigkeit. Mit Eisele werde er sich vor dessen Amtsantritt und vor seinem eigenen Rückzug zusammensetzen und ein paar Dinge besprechen, „die vielleicht erst einmal gar nicht so spektakulär sind“, so Bischler. Aber es seien auch einige intensive Gespräche geplant, in denen Details geklärt würden. „Und ich habe Herrn Eisele angeboten, sich bei Fragen jederzeit bei mir zu melden. Einmischen werde ich mich aber nicht“, betont Bischler.

Mitbewerber Michael Heizmann: „Ich gratuliere Benedikt Eisele zu dem Wahlsieg in Steinach. Für die nächsten acht Jahre als Bürgermeister wünsche ich ihm eine glückliche Hand“, äußert sich Mitbewerber Michael Heizmann einen Tag nach der Entscheidung.

Mitbewerber Hartmut Schwendemann: „Eigentlich hatte ich mit einer Stichwahl zwischen mir und Benedikt Eisele gerechnet“, gibt Hartmut Schwendemann zu. Der „erdrutschartige Sieg“ seines Konkurrenten habe ihn doch überrascht. „Letzten Endes haben ich, meine Familie und meine Unterstützer aber alles gegeben und ich kann mir nichts vorwerfen“, schlussfolgert Schwendemann aber. Im Wahlkampf habe er viele tolle und interessante Gespräche geführt. „Diese Erfahrungen werde ich in meine Arbeit als Gemeinderat miteinbringen. Für mich ging es ja darum, für meine Kinder und Steinach eine schöne Zukunft zu gestalten, es ging ja nicht um mich“, fasst Schwendemann zusammen. Am Wahlabend hätten ihn viele Steinacher darauf angesprochen, dass sie hofften, dass er sich weiter so engagiert einbringe, „und das werde ich als Gemeinderat gerne weiter tun“, so der Steinacher. In dieser Funktion werde er Eisele Vorschläge kritisch beurteilen – so wie er es bei dessen Vorgänger auch schon getan habe. „Sind sie gut, unterstütze ich sie gerne. Wenn nicht, werde ich versuchen, sie in bessere Bahnen zu lenken“, so Schwendemann.

Vorstand des SV Steinach Klaus Neumaier: „Wir erhoffen uns eine gute Kommunikation mit dem neuen Bürgermeister. Von seinem Vorwissen können wir bestimmt profitieren“, so Klaus Neumaier, Vorsitzender des SV Steinach. Damit bezieht er sich darauf, dass Benedikt Eisele angekündigt hatte, als Vorsitzender des Fördervereins beim FV Auenheim schon einiges an Erfahrung im Bezug auf beispielsweise Förderungen für Vereine zu haben. Neumaier wünsche sich eine normale und faire Behandlung aller Vereine in Steinach und Welschensteinach, nicht nur des SV Steinach, für den er stellvertretend spricht.

Wahlsieger Benedikt Eisele: Der frisch gewählte Bürgermeister arbeitet am Tag nach seinem Sieg schon wieder im Oberkircher Rathaus – obwohl er, wie er unserer Redaktion berichtet, bis 0.30 Uhr mit Steinachern auf seinen Sieg angestoßen habe. Dass das Ergebnis so klar sein würde, habe ihn sehr überrascht, berichtet er. „Ich hatte keine Rede vorbereitet. Es war mir nur wichtig, dass ich so oder so ein fairer Verlierer oder Gewinner sein würde“, erklärt Eisele. „Dass es dann so eindeutig war, damit hatte ich nicht gerechnet.“ Nach dem Verkünden der Ergebnisse habe er „tiefe Dankbarkeit und Demut“ empfunden und während der Lieder des Chors sowie der Kapellen sei ihm durch den Kopf gegangen, wie seine Familie und viele andere Menschen ihn unterstützt hatten. Nach den zehn anstrengenden Wochen Wahlkampf habe sich vieles ihn ihm aber auch in dem Moment gelöst. Dass er die Musiker aus Steinach und Welschensteinach dirigieren durfte, habe ihm Bischler auf der Bühne „auf dem kurzem Dienstweg“ erklärt. „Ich bin aber ehrlich gesagt nicht so musikalisch, ich habe andere Stärken“, gibt Eisele zu, zitiert in diesem Zusammenhang aber einen Steinacher, der ihm erklärte: „Wir brauchen einen neuen Bürgermeister, keinen neuen Dirigenten.“

Nun werde er in Oberkirch alles für seinen Wechsel nach Steinach vorbereiten. „Nachdem meine Kollegen mir heute gratuliert haben, realisiere ich aber erst jetzt langsam das Ganze so richtig“, sagt Eisele. Anvisiert sei für seinen Amtsantritt der 1. Dezember. Bis dahin wolle er auch versuchen, eine Wohnung an seiner neuen Wirkungsstätte zu finden. „Falls das aufgrund der schwierigen Marktlage nicht klappt, hat mein Vater mir schon angeboten, dessen Wohnmobil nutzen zu dürfen“, erklärt Eisele mit einem Lachen.

Eieseles Vorgänger

Bei einer Wahlbeteiligung von 80,2 Prozent hatte Eiseles Vorgänger Nicolai Bischler 2017 92,6 Prozent der Stimmen abgeräumt. Sein Mitbewerber Bernd Schreiber erhielt lediglich 4,5 Prozent. Vor seinem Amt als Steiancher Bürgermeister war der Diplom-Finanzwirt (FH) Geschäftsführer eines Modehandels in Freiburg gewesen. Nach acht Jahren im Amt hatte Bischler im Dezember des vergangenen Jahres angekündigt, nicht noch einmal kandidieren zu wollen. Der 63-Jährige gab als Grund sein Alter an. Nach einer zweiten Amtsperiode wäre er 71 Jahre alt.