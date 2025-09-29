Bürgermeisterwahl: Das sagen die Steinacher zum klaren Ergebnis

Dass Benedikt Eisele mit einem derart eindeutigen Ergebnis zum Steinacher Bürgermeister gewählt werden würde, hat viele überrascht – auch ihn selbst.
Mit einem eindeutigen Ergebnis wurde Benedikt Eisele am Sonntag zum neuen Bürgermeister von Steinach gewählt. 73,56 Prozent der abgegebenen Stimmen gingen an den 34-jährigen Kandidaten, der bisher bei der Stadt Oberkirch in der Bauverwaltung tätig war. Die Mitbewerber Michael Heizmann und Hartmut Schwendemann kamen auf 8,25 und 18,19 Prozent. Einen Tag nach der Wahl hat unsere Redaktion bei Eisele, seinen Mitbewerbern und anderen Steinachern nachgefragt, wie sie das klare Votum der Steinacher bewerten.