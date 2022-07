1 Peter Schuster ist der dritte Mann, der in Bösingen kandidiert. Foto: Schuster

Mit Peter Schuster kandidiert ein erfahrener Bürger vom Hochwald für das Amt des Bürgermeisters.















Bösingen - Seit Donnerstag gibt es in Bösingen einen dritten Kandidaten, der bei der Wahl am Sonntag, 16. Oktober, Bürgermeister von Bösingen und Herrenzimmern werden will. Peter Schuster hat nun ebenso "den Hut in den Ring geworfen".

Der Verwaltungsfachmann ist Geschäftsführer des Jobcenters Landkreis Freudenstadt. "Über viele Jahre hinweg hat mich mein Beruf über den Landkreis Rottweil hinaus in die Landeshauptstadt Stuttgart und in mehrere Regionen Baden-Württembergs geführt – als Geschäftsführer und in verschiedene Leitungsfunktionen bei der Arbeitsverwaltung. Meinem Zuhause ›auf dem Hochwald‹ bin ich seit 25 Jahren dabei immer treu geblieben."

Menschen zusammenbringen und etwas gemeinsam gestalten – das habe ihn geprägt. Seine Motivation für das Amt des Bürgermeisters: etwas für die Gemeinde Bösingen und Herrenzimmern erreichen, dabei Bewährtes weiterentwickeln, die Zukunftsthemen mit Plan angehen, eine engagierte, verlässliche und nachvollziehbare Arbeit machen.

Informationen zur Person

Weiteres ist im Internet (www.peterschuster.info) zu erfahren: zur Person und den Inhalten der angestrebten Amtszeit als Bürgermeister. Peter Schuster ist Jahrgang 1963, verheiratet und Vater dreier erwachsener Kinder.

Dialog und Kommunikation seien Peter Schuster laut eigener Aussage wichtig – nicht nur vor der Wahl.

Die kommenden Wochen werden auch vom gegenseitigen Kennenlernen geprägt sein. Ziel sei es, mit den Bürgerinnen und Bürgern von Bösingen und Herrenzimmern aber auch mit den Unternehmen, Gewerbetreibenden und den Vereinen ins Gespräch kommen. Dazu werde er die Begegnung suchen.

Bereit für regen Austausch

Gleichzeitig ist er aber ebenso für einen regen Austausch über alle Themen mit den Bürgerinnen und Bürgern von Bösingen und Herrenzimmern bereit und freut sich darauf.

Man kann ihn auch über mail@peterschuster.info und die sozialen Medien in Instagram und Facebook erreichen.