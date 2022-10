1 Felix Hezel Foto: Hezel

Bösingen - Wie hat Felix Hezel auf den Verzicht des Amtsinhabers reagiert?

Wie ist diese Nachricht bei Ihnen aufgenommen worden?

Es wurde ja die Tage darüber heiß spekuliert, ob Herr Blepp weiter kandidiert oder nicht. Ich war überrascht über die Nachricht, aber hätte an seiner Stelle wahrscheinlich nicht anders gehandelt und zolle ihm deshalb meinen Respekt für diese Entscheidung.

Wie haben Sie Herrn Blepp im Wahlkampf erlebt?

Ich hatte in der Vergangenheit die ein oder andere Meinungsverschiedenheit mit Herrn Blepp. Was dem respektvollen Umgang untereinander nie geschadet hat. Der Wahlkampf lief bisher erfreulicherweise sehr fair ab. Selbst während der Wartezeit bei den Kandidatenvorstellungen gab es sehr nette Gespräche.

Welche Chancen rechnen Sie sich aus, Stimmen der Blepp-Wähler am 6. November zu erhalten? Er hat ja überwiegend in Bösingen-Ort Anhänger – und Sie auch.

Das ist schwierig einzuschätzen. Mir ist bekannt, dass mich einige Leute zu jung für solch eine Position halten und andere meine Haltung bezüglich des "Norma" kritisieren. Ich hoffe, in der übrigen Zeit bis zur Stichwahl hier überzeugen zu können und betone nochmals, dass ich stets der Überzeugung war, dass in unserer Gemeinde Alternativen wie in Epfendorf die "Heimatliebe" umgesetzt werden hätten können, wovon ortsansässige Gewerbetreibende und beide Ortsteile profitiert hätten.

Über die große Unterstützung habe ich mich sehr gefreut und möchte mich an dieser Stelle nochmals für das Vertrauen bedanken. In beiden Ortsteilen hatte ich bei meinen Hausbesuchen viele tolle und sehr nette Begegnungen, da lag leider für mich das Ergebnis in Herrenzimmern hinter meinen Erwartungen. Ich hoffe, auch hier letzte Zweifel aus der Welt schaffen zu können, da mir ein Miteinander sehr am Herzen liegt.