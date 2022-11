1 Felix Hezel antwortet. Foto: Hezel

Bösingen - Die zwei Bürgermeister-Kandidaten von Bösingen biegen auf die Zielgerade ihres Wahlkampfs ein. Der zweite Wahlgang ist am Sonntag, 6. November, im Terminkalender der Gemeinde notiert. Für Bürger bestand Gelegenheit, Fragen zu stellen. Die Antworten von Felix Hezel und Peter Schuster werden in den Ausgaben vom 2., 3. und 4. November veröffentlicht. Hier nun Frage 4, nur an Felix Hezel gerichtet.

In Ihrem Wahlprogramm hat ein "Digitales Rathaus" umzusetzen, einen hohen Stellenwert. Dies macht vor allem älteren Menschen Angst, die sich mit der digitalen Welt wenig oder gar nicht auskennen. Sie wollen sicher ein Bürgermeister für jung und alt werden? Wie können Sie auch dieser Zielgruppe bei dieser Verwaltungsform gerecht werden, so dass sie nicht auf der Strecke bleibt?

Diese Angst, dass das Rathaus beziehungsweise das Bürgerbüro geschlossen wird, kann ich nehmen. Die Anlaufstelle "Rathaus" wird es weiterhin geben. Durch das "Digitale Rathaus" soll ein Zusatzangebot geschaffen werden, wodurch über den Browser oder eine App alltägliche Anträge gestellt werden können, man sich dadurch unabhängig von Öffnungszeiten macht und den Gang zum Rathaus sparen kann.