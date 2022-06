2 Florian King hat als erster seine Bewerbung für die Bürgermeisterwahl in Bodelshausen im Rathaus eingeworfen. Foto: King

Am 26. Juni wählt Bodelshausen einen neuen Bürgermeister. Vor wenigen Tagen haben sich die beiden Kandidaten Florian King und Michael Dietze in der Krebsbachhalle vorgestellt.















Link kopiert

Bodelshausen - Das Interesse an der öffentlichen Bewerbervorstellung in der Krebsbachhalle war groß. Über 300 Zuhörer wollten dabeisein, um sich ein persönliches Bild von den beiden Bürgermeisterkandidaten machen zu können. Für beide Bewerber um den Chefsessel im Bodelshausener Rathaus gab eine Redezeit sowie anschließend die Möglichkeit für die Zuhörer, Fragen an sie zu stellen.

Florian King

Als erste Kandidat durfte sich Florian King vorstellen. Dessen Bewerbung war als erste auf dem Rathaus eingegangen. Transparenz werde bei ihm groß geschrieben, so King. Der 32-Jährige ist seit sechs Jahren Hauptamtsleiter der Gemeinde Bodelshausen, was ihm den Vorteil verschafft, dass er sich bestens im Gemeindegeschehen Bodelshausens auskennt. Auch wenn er mit seiner Frau derzeit im Eigenheim in Hechingen-Sickingen wohne und in absehbarer Zeit nicht nach Bodelshausen ziehe wolle, habe er eine gute Bindung an den Ort und kenne die hiesigen Akteure und Gewerbetreibenden recht gut, war er überzeugt.

Dass er als nicht im Kreis Tübingen wohnender Kandidat nicht in den Kreistag gewählt werden könne, sah King nicht als Nachteil. Er werde alles daran setzen, interkommunal einen guten Draht zu entwickeln, so sein Versprechen.

Die Aufgabe als Bürgermeister Bodelshausens reize ihn sehr. Den Ort wolle er fit für die Zukunft machen und den Bürgern ein direkter und menschlich unkomplizierter Ansprechpartner sein. Seine Ziele als Bürgermeister wären unter anderem die Wirtschaftsförderung, zukunftsfähige Mobilitätskonzepte, eine weitsichtige Senioren- und Familienpolitik sowie der Breitbandausbau.

Michael Dietze

Diplom-Geologe Michael Dietze arbeitete als Dozent für das Institut für Grundwasserwirtschaft der Technischen Universität Dresden. Seine Tür als Bürgermeister würde für jeden offenstehen, betonte Dietze – womit er besonders die Ehrenamtlichen und Vereine im Ort ansprach. Seit 2013 lebt Dietze mit seiner Frau und seinem Sohn in seiner Wahlheimat Bodelshausen. Der 53-Jährige hob hervor, dass er stolz sei, ein Bodelshausener zu sein. Besonders berührt habe ihn, als die Bodelshausener Firma Speidel am Anfang der Pandemie Mundnasenschutzmasken hergestellt hatte und die Einwohner dann alle mit Masken ausgestattet wurden.

Für die Zukunft wünsche er sich unter anderem den Glasfaseranschluss für jedes Haus. Außerdem würde er gern ein Bürgerkraftwerk bauen, in das jeder investieren könne – auch mit dem Ziel, dass der Strom für die Bürgerinnen und Bürger günstiger werde und die Gemeinde energieautark werden kann. Außerdem sollten Wohnungen für junge Menschen erschwinglich sein.

Info: Der Wahltag in Bodelshausen

Insgesamt können am 26. Juni 4527 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger in Bodelshausen ihre Stimme abgeben. Gewählt werden kann zwischen 8 und 18 Uhr. Abhängig von der Wahlbeteiligung könnte das Wahlergebnis bereits gegen 19 Uhr auf dem Rathausplatz bekanntgegeben werden. Bei schlechtem Wetter wäre dies im Rathaus. Dass ein zweiter Wahldurchgang am Sonntag, 10. Juli, nötig wird, ist angesichts nur zweier Kandidaten eher unwahrscheinlich – allerdings nicht ausgeschlossen. Trotzdem hat die Gemeindeverwaltung den Musikverein bereits für ein erstes Ständchen am Wahlsonntag bestellt und die Feuerwehr wird eine Bewirtung anbieten. Die Wahlleitung liegt in den Händen der stellvertretenden Hauptamtsleiterin Sina Fetter.

0