Markus Keller wirft seine Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl ein. Foto: Keller Der amtierende Bürgermeister will wieder bei der Wahl antreten.







Markus Keller hat als Erster seine Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 19. Oktober, eingereicht. Der 49-Jährige warf sie am Samstag, 26. Juli, um 00.01 Uhr in den Briefkasten des Blumberger Rathauses. Damit signalisiert der seit über 15 Jahren amtierende Bürgermeister: „Ich bin bereit – für eine weitere Amtszeit, für neue Herausforderungen und für Blumberg.“