Bürgermeisterwahl Bad Liebenzell: Das sagen die Fraktionsspitzen zu Sebastians Kopps angekündigter Kandidatur

Was er derzeit ehrenamtlich macht, will er künftig hauptberuflich tun: Der erste Bürgermeisterstellvertreter möchte Rathaus-Chef werden.
Die Nachricht, dass Sebastian Kopp Bürgermeister von Bad Liebenzell werden möchte, ist erst wenige Tage alt. Allerdings ist es auch erst rund zwei Wochen her, dass bekannt wurde, dass der erkrankte Rathaus-Chef Roberto Chiari Ende des Monats wegen Dienstunfähigkeit in Ruhestand versetzt wird. Die Sondersitzung des Gemeinderats zur Bürgermeisterwahl offenbarte einmal mehr die tiefen Gräben, die sich durchs Gremium ziehen. Kopp sitzt für die „Unabhängige Liste“ (UL) im Gemeinderat und führt seit gut einem Jahr als erster Bürgermeister-Stellvertreter die Geschäfte. Was sagen die anderen Fraktionen zu seiner angekündigten Bewerbung?