Bürgermeisterwahl Bad Bellingen: Das Interesse der Bürger an der Kandidatenvorstellung ist riesig

Die Sitzplätze im Kursaal reichten nicht aus für die rund 550 Bürger bei der Kandidatenvorstellung für das Amt des Bad Bellinger Bürgermeisters.
Der 53-jährige Bürgermeister und Politikwissenschaftler Carsten Vogelpohl zog eine positive Bilanz seiner Amtszeit in Bad Bellingen – mit halbierter Verschuldung von Gemeinde sowie Bade- und Kurverwaltung (BuK), zehn Millionen Euro Rücklagen, drei Millionen Liquidität, Stabilisierung der Übernachtungszahlen auf 230 000 pro Jahr und 1000 neuen Einwohnern.