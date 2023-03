1 Markus Wendel und seine Ehefrau sind sichtlich erfreut über das Ergebnis der Wahl. Foto: Rousek

In Bad Teinach-Zavelstein könnte das Ergebnis der Bürgermeisterwahl wohl kaum klarer sein: Rund 97,6 Prozent der Stimmen entfallen auf den Amtsinhaber Markus Wendel. Der ist sichtlich erleichtert – und empfindet das Ergebnis als klares Votum.









18 Uhr. Im Bad Teinacher Rathaus schließt das Wahllokal. Doch mit dem Auszählen beginnen können die Wahlhelfer noch nicht. Grund dafür ist laut Volker Mönch, Kämmerer der Stadt, eine neue Regelung der Kommunalwahlordnung. Wahlbezirke, in denen die Anzahl der Wähler vor Ort bei unter 50 liegt, dürfen die Stimmen nicht selbst auszählen. Der Wahlbezirk wird stattdessen einem anderen zugeordnet – was bedeutet, dass die Wahlhelfer ihre Urne zunächst anderswo hinfahren müssen, wo die Stimmzettel dann gemischt und gemeinsam ausgezählt werden. Grund dafür sei, so Mönch, der Schutz des Wahlgeheimnisses.

In Kentheim und in Schmieh haben jeweils weniger als 50 Wähler ihr Kreuzchen gemacht. Die Stimmzettel aus Schmieh müssen daher erst nach Emberg gefahren werden, jene aus Kentheim nach Teinach. Für die Wahlhelfer im Rathaus heißt es daher: warten. Übrigens ist es selbst dort eine ganz knappe Kiste – genau 50 Wähler seien im Laufe des Tages ins Rathaus gekommen, um ihre Stimme abzugeben, verrät ein Wahlhelfer.

18.10 Uhr „Kentheim ist da“, sagt ein Helfer. Die beiden Wahlurnen aus Teinach und Kentheim werden aufgeschlossen, die ausgefüllten Wahlzettel von einer in die andere gekippt. Dann endlich kann es mit dem Auszählen losgehen.

Gegen 18.20 Uhr trifft der Amtsinhaber und Bürgermeisterkandidat Markus Wendel im Rathaus ein. Es geht ihm gut, meint er im Gespräch mit unserer Redaktion. Aber aufgeregt, ein wenig flatterig, sei ihm doch zumute, räumt er ein. Auch, wenn sein Name der einzige ist, der auf den Stimmzetteln abgedruckt ist.

Im Vorzimmer des Büros von Wendel klingelt das Telefon unaufhörlich. Wahlhelfer aus den anderen Wahllokalen rufen an, um das Ergebnis ihrer Auszählungen mitzuteilen. Dass die Zahlen schon so kurz nach der Schließung der Wahllokale feststehen, lässt auf eine schlechte Wahlbeteiligung schließen. Tatsächlich liegt sie nach Auszählung von fünf von acht Wahlbezirken bei rund 24,1 Prozent.

Ein großer Teil der Wahlberechtigten, das steht bereits fest, hat per Briefwahl abgestimmt. „Seit Corona“, stellt Wendel fest. Das Ergebnis, wie die Briefwähler abgestimmt haben, steht zu diesem Zeitpunkt noch aus.

18.30 Uhr Sechs von acht Wahlbezirken sind ausgezählt. Der Amtsinhaber steht demzufolge bei rund 97,4 Prozent der Stimmen. 2,6 Prozent entfallen auf andere Namen auf dem Stimmzettel.

Das Rathaus füllt sich langsam. Erwartungsvolle Bürger sind eingetroffen, die mehr oder weniger gespannt auf die Verkündung des Wahlergebnisses warten. Der Musikverein beginnt in der Tourist-Info zu spielen, um die Wartezeit etwas schwungvoller zu gestalten. Im Vorzimmer des Bürgermeisters geht es indes geschäftig zu.

18.37 Uhr: Alle Wahlbezirke samt Briefwahl sind ausgezählt. Das Ergebnis steht fest: Wendel erhält 97,56 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 37,5 Prozent.

Im Foyer des Rathauses treffen nun auch prominente Gäste ein. Calws Oberbürgermeister Florian Kling zum Beispiel, Neubulachs Bürgermeisterin Petra Schupp, Karlheinz Kistner, Bürgermeister von Oberreichenbach, Bad Liebenzells Bürgermeister Roberto Chiari sowie Frank Wiehe als Erster Landesbeamte in Vertretung des Landrats Helmut Riegger. Der Musikverein spielt den Hit „Rote Lippen soll man küssen“. Wendel, der inzwischen auch im Foyer zu finden ist, gefällt das augenscheinlich. „An das könnte ich mich gewöhnen“, meint er. Wie wär’s, wenn der Musikverein jeden Freitagnachmittag im Rathaus spielen könnte?, so sein augenzwinkernde Vorschlag für die bevorstehende dritte Amtszeit.

Kurz vor 19 Uhr Obwohl das Ergebnis bereits feststeht, dauert es noch etwas, bis die stellvertretende Bürgermeisterin Verena Großmann das Ergebnis verkündet. Auf der Treppe stehend gibt sie die offiziellen Zahlen bekannt: 2596 Wahlberechtigte waren es, 974 haben abgestimmt. 920 Wähler haben Markus Wendel gewählt, 23 schrieben einen Namen in die freie Zeile. 31 Stimmen waren ungültig.

Wendel, inzwischen sichtlich entspannt, dankt den Musikern, seinen Mitarbeitern, seiner Familie („die den nervigen Typ daheim ausgehalten hat“) und freilich seinen Wählern für dieses „klare Ergebnis“. Dies bilde ein solides Fundament für die kommenden acht Jahre und die Arbeit in Bad Teinach-Zavelstein, betont er. Und macht sich den Spruch des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama zunutze, der 2012 nach seiner Wiederwahl meinte: „The best is yet to come“ (Zu Deutsch etwa: Das Beste kommt noch“).

Wiehe gratulierte im Namen des Landratsamtes zur Wiederwahl. Er sei „froh“ über das Ergebnis, sehe es als „sehr großen Vertrauensbeweis“ seitens der Bevölkerung. Gerade in diesen Zeiten bedeute so ein großer Rückhalt zweifelsohne, dass der Amtsinhaber vieles richtig gemacht habe.

Selbiger freut sich sichtlich über die Glückwünsche und das Präsent aus dem Landratsamt. Den Sektempfang könne er nun richtig genießen.