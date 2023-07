Kappel-Grafenhausen wird am 3. Dezember einen neuen Bürgermeister wählen: Amtsinhaber Jochen Paleit gab am Donnerstag bekannt, nicht mehr kandidieren zu wollen. Er hat 16 Jahre lang die Doppelgemeinde geprägt.

„Nach fast 16 Jahren als Bürgermeister habe ich mich dazu entschieden, einen anderen beruflichen Weg einzuschlagen und nicht mehr für das Amt des Bürgermeisters in Kappel-Grafenhausen zu kandidieren“, erklärt Paleit am Donnerstagmorgen.

Seine zweite Amtszeit als Bürgermeister endet im Februar 2024. „Es war und ist für mich stets eine besondere Ehre, der Gemeinde und den Bürgerinnen und Bürgern in Kappel-Grafenhausen zu dienen. Mit Herz und Verstand durfte ich in den letzten nun fast 16 Jahren mit engagierten Mitarbeitern, Gemeinderäten und Bürgern unsere Gemeinde gestalten“, zieht Paleit Bilanz.

Vieles und Gutes sei gemeinsam gelungen, betont er: der Neubau des gemeinsamen Feuerwehrhauses, die Erweiterung der Betreuungsangebote und der Neubau von Kindergarten- und Schulgebäuden sowie die Begründung einer Gemeinschaftsschule und der Pflege-Einrichtung „Haus Taubergießen“. Darüber hinaus wurde der Radweg an den Rhein gebaut und die Ortsdurchfahrt Grafenhausen dorfgerecht umgebaut, die Trinkwasser-Versorgung ist auf neue Beine gestellt, erklärt Paleit.

In 16 Jahren habe man gemeinsam viel erreicht

„Städtebaulich haben wir viele Baulücken in Wert gesetzt. Es wurde nachverdichtet und mit unserem Ferienwohnungskonzept schützen wir Wohnraum. Darüber hinaus wurde neue Wohnbau- und Gewerbefläche erschlossen. Der Rhinova-Gewerbepark gab heimischen Betrieben bereits die Möglichkeit zur Erweiterung und weitere prosperierende Betriebe sind in Ansiedlung.“ Auch die Nahversorgung sei in Kappel-Grafenhausen mit einem neuen Edeka, einem Bäcker, einer Apotheke und drei Ärzten gesichert.

Bis zur Übergabe an seinen Nachfolger will Paleit aber noch vollen Einsatz für Kappel-Grafenhausen zeigen.„Bei einer der zahlreichen Veranstaltungen im weiteren Jahreslauf treffen wir uns sicher, worauf ich mich bereits heute freue“, so Paleit.